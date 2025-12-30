Luigi Zeno premiato a Capri Hollywood come Miglior Giovane Attore

Luigi Zeno, giovane attore di Ercolano, è stato premiato a Capri Hollywood come Miglior Giovane Attore nel 2025. A soli 18 anni, ha dimostrato una notevole maturità artistica, conquistando l’attenzione di pubblico e critica. Questo riconoscimento rappresenta un passo importante nella sua carriera e conferma il talento emergente di Zeno nel panorama cinematografico italiano.

Il 2025 si chiude con un riconoscimento che segna una svolta nella carriera di Luigi Zeno, giovane attore di Ercolano che sta conquistando pubblico e critica con una maturità sorprendente per i suoi 18 anni. Sul palco dell'Auditorium di Capri, durante il prestigioso Capri, Hollywood – International Film Festival, Zeno ha ricevuto il Premio come Miglior Giovane Attore, consegnato da Vincent Riotta, interprete di fama internazionale, alla presenza del sindaco di Capri Paolo Falco. Uno scatto che racconta un momento simbolico: un talento emergente riconosciuto da due figure di grande autorevolezza.

