Luigi ucciso in scooter da un' auto sarà processo per il fratello del collaboratore di giustizia

Si apre un procedimento giudiziario nei confronti di Pietro Cascarino, noto come o’ scupator, 53 anni di Mondragone e affiliato al clan La Torre. È accusato dell’omicidio stradale di Luigi Daniele Petrella, morto dopo essere stato travolto in scooter in via Padule. Cascarino è fratello di Giovanni, collaboratore di giustizia. Il processo si concentrerà sulla dinamica e sulle responsabilità dell’incidente.

Sarà processo per Pietro Cascarino detto o’ scupator, 53enne di Mondragone, affiliato al clan La Torre, fratello di Giovanni collaboratore di giustizia, accusato dell’omicidio stradale di Luigi Daniele Petrella, travolto in sella al suo scooter in via Padule e lasciato agonizzante a terra. Dovrà. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Luigi Petrella travolto e ucciso a 16 anni a Mondragone, 47enne a processo per omicidio volontario; Urtò lo scooter di un minorenne che cadde e morì, automobilista a processo: omicidio volontario.

luigi ucciso scooter autoSedicenne investito e ucciso, l'autista a processo per omicidio volontario - Il 26 giugno scorso a Mondragone un'auto travolse Luigi Daniele Petrella. rainews.it

