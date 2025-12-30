Lugli fa il diplomatico Ma i mal di pancia non mancano

Lugli, noto per la sua esperienza diplomatica, affronta quotidianamente sfide e difficoltà. Nonostante le competenze acquisite, i mal di pancia legati alle responsabilità sono inevitabili. Recentemente, ha espresso soddisfazione per la nomina di Mattia Galeazzi come assessore, confermando il suo impegno nel supportare le scelte del sindaco Andrea Biancani e nel contribuire al buon andamento dell’amministrazione.

"È con soddisfazione che accolgo la nomina di Mattia Galeazzi ad assessore, fatta dal sindaco Andrea Biancani". Nel complimentarsi con il proprio esponente, Marta Ruggeri, coordinatrice provinciale M5s, commenta a caldo il passaggio di testimone dalla dimissionaria Francesca Frenquellucci al nuovo Mattia Galeazzi, entrambi pentastellati. "E' il riconoscimento del lavoro serio che il Movimento 5 Stelle ha portato avanti in questi anni a Pesaro e che, sono sicura, Mattia saprà proseguire, coniugando continuità e rinnovamento, in spirito di collaborazione con il nostro consigliere comunale Lorenzo Lugli, presidente della commissione ambiente, ruolo prezioso che svolge con impegno ed efficacia.

