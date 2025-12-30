Lucrezia scomparsa da 13 giorni | appello per ritrovare la 16enne

Lucrezia Pula, 16 anni, è scomparsa da Morimondo, in provincia di Milano, il 17 dicembre scorso. Sono passati 13 giorni senza sue notizie, e si rinnova l’appello per il suo ritrovamento. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare le autorità competenti. La speranza è che la sua pronta restituzione possa portare serenità a lei e alla sua famiglia.

Si chiama Lucrezia Pula, ha 16 anni ed è scomparsa dal 17 dicembre da Morimondo, comune in provincia di Milano. La famiglia ha diffuso un appello online e sui social, anche attraverso l' Associazione Penelope Lombardia, pubblicando foto e descrizione della ragazza. Lucrezia ha capelli castani, occhi marroni scuri ed è alta circa 1 metro e 65. I familiari esprimono forte preoccupazione, anche perché « è minorenne e potrebbe essere in difficoltà ». Nella segnalazione si invita chiunque la veda a contattare immediatamente le forze dell'ordine chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, oppure a rivolgersi direttamente all'associazione.

