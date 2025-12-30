Luci d' Artista ancora problemi sul Corso Forte Help Consumatori | Il Comune chieda i danni

Continuano i problemi alle Luci d'Artista su Corso Vittorio Emanuele a Salerno, con malfunzionamenti che si ripetono anche nelle serate recenti. Le anomalie nel sistema di illuminazione delle luminarie natalizie evidenziano persistenti disservizi, suscitando preoccupazioni tra i cittadini e le associazioni di consumatori. Il Comune è chiamato a rispondere delle eventuali conseguenze e a chiarire le azioni intraprese per risolvere la situazione.

Continuano i disservizi tecnici alle Luci d'Artista su gran parte di Corso Vittorio Emanuele a Salerno: anche nella serata di oggi - come mostrano le foto che pubblichiamo - si sono registrate anomalie e malfunzionamenti nel sistema di illuminazione delle luminarie natalizie.

Liratv. . Luci d’Artista, grandi numeri ma viabilità in tilt Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #code #luci #artista #salerno #tutti #fila #grandi #via #numeri #viabilità #ultimo #week - facebook.com facebook

LUCI D’ARTISTA, CAMMAROTA: “MALFUNZIONAMENTI CONTINUI, IL COMUNE CHIEDA I DANNI ALLA DITTA” Luci a intermittenza sul corso Vittorio Emanuele, operai al lavoro quasi ogni giorno e con un impianto che, a oltre... x.com

