L'uccello rarissimo che ha portato birdwatcher da tutta Europa in Olanda ora è in un centro di recupero
Un rarissimo edredone dagli occhiali, proveniente dall’Artico e attirando appassionati di birdwatching da tutta Europa, è stato trasferito in un centro di recupero. A causa delle sue condizioni di salute precarie, l’uccello necessita di cure specializzate per favorirne il recupero. La presenza di questa specie in Olanda rappresenta un evento di particolare interesse per gli esperti e gli appassionati di avifauna.
Un rarissimo edredone dagli occhiali, arrivato dall’Artico in Olanda attirando birdwatcher da tutta Europa, è stato ricoverato in un centro di recupero per le sue cattive condizioni di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Dopo anni avvistato il manumea, rarissimo parente del dodo: l’uccello è in pericolo critico di estinzione
Leggi anche: Verso la fine della sperimentazione sulle scimmie: l’Olanda taglia i fondi al più grande centro di ricerca d’Europa
Dopo anni avvistato il manumea, rarissimo parente del dodo: l'uccello è in pericolo critico di estinzione; Il rarissimo Ibis eremita a spasso per le vie del centro; Ibis eremita tra le auto di Ladispoli: salvato e liberato a Torre Flavia un rarissimo esemplare - Quotidiano.
L’uccello rarissimo che ha portato birdwatcher da tutta Europa in Olanda ora è in un centro di recupero - Un rarissimo edredone dagli occhiali, arrivato dall’Artico in Olanda attirando birdwatcher da tutta Europa, è stato ricoverato in un centro di recupero ... fanpage.it
Dopo anni avvistato il manumea, rarissimo parente del dodo: l’uccello è in pericolo critico di estinzione - Durante una recente spedizione nella foresta pluviale di Uafato, nell'arcipelago di Samoa, i ricercatori hanno avvistato esemplari di manumea o piccione ... fanpage.it
Avvistato in Calabria un rarissimo uccello del deserto: il Corrione biondo: Un evento straordinario arricchisce il panorama naturalistico calabrese e nazionale. Per la prima volta in Italia, la presenza di un rarissimo uccello del deserto è stata documentata con u - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.