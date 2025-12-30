L'uccello rarissimo che ha portato birdwatcher da tutta Europa in Olanda ora è in un centro di recupero

Un rarissimo edredone dagli occhiali, proveniente dall’Artico e attirando appassionati di birdwatching da tutta Europa, è stato trasferito in un centro di recupero. A causa delle sue condizioni di salute precarie, l’uccello necessita di cure specializzate per favorirne il recupero. La presenza di questa specie in Olanda rappresenta un evento di particolare interesse per gli esperti e gli appassionati di avifauna.

Dopo anni avvistato il manumea, rarissimo parente del dodo: l’uccello è in pericolo critico di estinzione - Durante una recente spedizione nella foresta pluviale di Uafato, nell'arcipelago di Samoa, i ricercatori hanno avvistato esemplari di manumea o piccione ... fanpage.it

Avvistato in Calabria un rarissimo uccello del deserto: il Corrione biondo: Un evento straordinario arricchisce il panorama naturalistico calabrese e nazionale. Per la prima volta in Italia, la presenza di un rarissimo uccello del deserto è stata documentata con u - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.