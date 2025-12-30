L'uccello rarissimo che ha portato birdwatcher da tutta Europa in Olanda ora è in un centro di recupero

Un rarissimo edredone dagli occhiali, proveniente dall’Artico e attirando appassionati di birdwatching da tutta Europa, è stato trasferito in un centro di recupero. A causa delle sue condizioni di salute precarie, l’uccello necessita di cure specializzate per favorirne il recupero. La presenza di questa specie in Olanda rappresenta un evento di particolare interesse per gli esperti e gli appassionati di avifauna.

