Lucca | vendeva sui social botti di Capodanno artigianali sequestrati 40 chili di materiale

A Lucca, un venditore sui social media offriva botti di Capodanno artigianali, garantendo consegne a mano in città, in Toscana e spedizioni fuori regione. Recentemente, sono stati sequestrati circa 40 chili di materiale esplodente. L'operazione si inserisce nelle iniziative di controllo e tutela della sicurezza pubblica in prossimità delle festività.

Sui social prometteva consegne a mano non solo in città ma anche in Toscana e si rendeva disponibile anche per l'invio fuori regione attraverso puntuali spedizioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Lucca: vendeva sui social botti di Capodanno artigianali, sequestrati 40 chili di materiale Leggi anche: Botti di Capodanno, oltre 40 chili di fuochi d’artificio sequestrati Leggi anche: Capodanno sicuro, sequestrati oltre 500 chili di botti illegali Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vende i botti sui social, promettendo consegne in tutta la Toscana: sequestrati 40 chili. Botti di Capodanno, oltre 40 chili di fuochi d’artificio sequestrati - Il venditore prometteva sui social consegne a mano in Toscana e fuori regione ... msn.com

LO CHALET DEL PINCIO E LA PIZZERIA DI NATALE Una vera storia di amicizia tra i titolari di due attività storiche di Civitavecchia Nel 1938 Natale Seghieri fece 300 chilometri in bicicletta e da un paesino vicino Lucca, Montecarlo, dopo due giorni arrivò a Ci - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.