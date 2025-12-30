Lucca-Juventus il nodo è contrattuale | prestito possibile prima del riscatto
Lorenzo Lucca, arrivato quest’estate al Napoli, si trova oggi in una fase di stallo nel reparto offensivo. La situazione potrebbe aprire opportunità di prestito, con un possibile scambio tra Lucca e Juventus prima di un eventuale riscatto. La questione contrattuale rappresenta un elemento chiave nelle decisioni future, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento temporaneo mentre si definiscono gli accordi definitivi.
Il mercato invernale potrebbe aprire uno scenario inatteso sull’asse Napoli-Torino. Al centro della discussione c’è Lorenzo Lucca, attaccante arrivato in estate al Napoli ma finito ai margini delle rotazioni offensive. Una situazione che non è passata inosservata alla Juventus, sempre attenta ai profili italiani di struttura e prospettiva. Lucca paga una concorrenza feroce e un contesto tecnico che, almeno finora, non gli ha garantito continuità. Da qui il riaccendersi di una pista che a Torino viene valutata con interesse crescente, soprattutto alla luce delle esigenze immediate dell’attacco bianconero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
