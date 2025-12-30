Lucca aggressione in psichiatria al SLuca | Persona nota non è la prima volta

A Lucca, una operatrice del reparto di Psichiatria del San Luca è stata vittima di un’aggressione, che l’ha portata a recarsi al pronto soccorso. Si tratta di un episodio che si inserisce in una serie di eventi simili, evidenziando le difficoltà e le tensioni presenti nel contesto sanitario. La persona coinvolta è nota alle forze dell’ordine e non si tratta di un episodio isolato.

Lucca, 30 dicembre 2025 - Un'altra aggressione in sanità, stavolta a farne le spese è stata un'operatrice donna del reparto di Psichiatria del San Luca costretta a recarsi al pronto soccorso. L'episodio è avvenuto subito prima di Natale, il 22 dicembre. L'artefice sarebbe una persona nota, non italiano, ricoverato da mesi e in attesa di essere trasferito nella sua "casa madre", già pluridenunciato per episodi simili. "Nonostante la gravità e la ripetitività dei fatti, non si riscontrano interventi risolutivi da parte della legge – ci viene segnalato–. Lo stesso individuo rimane libero all'interno del reparto, mantenendo un comportamento aggressivo e mettendo costantemente a rischio la sicurezza di chi lavora per assistere e curare".

Operatore sanitario aggredito in Psichiatria, Uil Fpl Lucca: “La violenza non diventi parte della normalità lavorativa” - Per il sindacato, quindi, "Servono decisioni chiare e immediate, a partire da una valutazione tempestiva delle situazioni a rischio elevato" ... luccaindiretta.it

