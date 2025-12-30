Lotteria di beneficienza dello Ior Lugo ospita l' estrazione finale | in palio un’auto

Lunedì 6 gennaio, Lugo ospiterà l’estrazione finale della Lotteria di beneficenza dello Ior, un’iniziativa a sostegno della ricerca contro il cancro promossa dall’Istituto Oncologico Romagnolo. In palio, un’auto e altri premi, con l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti scientifici. Un’occasione per unire solidarietà e speranza, partecipando a un evento che mira a fare la differenza nella lotta contro il tumore.

Sarà un’Epifania all’insegna della fortuna e della solidarietà quella programmata dall’Istituto Oncologico Romagnolo: il 6 gennaio infatti sarà il giorno fatidico dell’estrazione dei premi della grande Lotteria solidale, il gioco che sostiene la ricerca scientifica e la lotta contro il cancro che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

