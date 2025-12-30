Lotta all' inquinamento | Pofi è tra i 6 comuni del Lazio ad essere Plastic Free

Da frosinonetoday.it 30 dic 2025

Pofi si distingue come uno dei sei comuni del Lazio a essere riconosciuto come

Anche nel 2025 il Lazio conferma il proprio impegno nella lotta all’inquinamento da plastica grazie all’attività di Plastic Free Onlus, con 200 appuntamenti ambientali, 3.366 volontari coinvolti e 36.189 kg di plastica e rifiuti rimossi in un solo anno. Un risultato che testimonia la crescente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

