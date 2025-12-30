Lotta all' inquinamento | Pofi è tra i 6 comuni del Lazio ad essere Plastic Free
Nel 2025, il Lazio rafforza il proprio impegno contro l’inquinamento da plastica, con Pofi tra i sei comuni della regione riconosciuti come “Plastic Free”. Grazie alle iniziative di Plastic Free Onlus, sono stati organizzati oltre 200 eventi ambientali, testimonianza di un’azione concreta e condivisa per preservare il territorio e promuovere uno stile di vita più sostenibile.
