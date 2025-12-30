Viareggio rende omaggio a don Luigi con un semplice ma significativo

"Grazie di tutto." Per la presenza costante, discreta ma potente; e per l’impegno verso gli altri, che non è mai stato un sacrificio. Per tutte le parole, cucite dal filo dell’amore anche quando scomode. Per le lotte quotidiane, dalla parte di un’ideale di giustizia sociale. E anche per quell’ironia gentile, usata come forma di resistenza. Nello striscione comparso sulla porta della chiesina dei pescatori, con poche parole e un grande “Grazie Luigi“, c’è l’ultimo saluto di una comunità intera a don Luigi Sonnenfeld. Prete operaio della Darsena. "Testimone, lui davvero, del Vangelo: quello degli ultimi e delle ultime" lo ricorda oggi il Forum della Pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’omaggio di Viareggio a don Luigi: "Grazie di tutto"

