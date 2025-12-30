L’omaggio di Viareggio a don Luigi | Grazie di tutto

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viareggio rende omaggio a don Luigi con un semplice ma significativo

"Grazie di tutto." Per la presenza costante, discreta ma potente; e per l’impegno verso gli altri, che non è mai stato un sacrificio. Per tutte le parole, cucite dal filo dell’amore anche quando scomode. Per le lotte quotidiane, dalla parte di un’ideale di giustizia sociale. E anche per quell’ironia gentile, usata come forma di resistenza. Nello striscione comparso sulla porta della chiesina dei pescatori, con poche parole e un grande “Grazie Luigi“, c’è l’ultimo saluto di una comunità intera a don Luigi Sonnenfeld. Prete operaio della Darsena. "Testimone, lui davvero, del Vangelo: quello degli ultimi e delle ultime" lo ricorda oggi il Forum della Pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217omaggio di viareggio a don luigi grazie di tutto

© Lanazione.it - L’omaggio di Viareggio a don Luigi: "Grazie di tutto"

Leggi anche: Omaggio alle creature poetiche di Luigi Riceputi

Leggi anche: Roma ricorda Don Luigi Di Liegro per rinnovare memoria e impegno

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

l8217omaggio viareggio don luigiAddio a don Luigi Sonnenfeld il “prete operaio” di Viareggio - Punto di riferimento del Forum per la pace della Versilia, è deceduto in seguito ad un malore che lo aveva colpito alcuni mesi fa ... intoscana.it

l8217omaggio viareggio don luigiAddio a don Luigi Sonnenfeld: il «prete operaio» di Viareggio che difendeva i lavoratori del porto aveva 85 anni - Figura centrale della vita sociale e politica in Versilia, organizzò la marcia per Nourdine Mezgoui, ucciso con il Suv pochi giorni prima da Cinzia Dal Pino ... corrierefiorentino.corriere.it

l8217omaggio viareggio don luigiMorto don Luigi Sonnenfeld, il 'prete operaio' di Viareggio - È morto questa mattina a 85 anni don Luigi Sonnenfeld, 'prete operaio' di Viareggio (Lucca) e 'custode' della Chiesina dei pescatori in Darsena. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.