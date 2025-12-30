L’oltraggio dei socialisti alla Bardot

L'articolo analizza la recente presa di posizione dei socialisti nei confronti di Brigitte Bardot, criticata per aver mostrato disaccordo con alcune linee del movimento repubblicano. La discussione mette in luce come, anche su questioni pubbliche e di valore, le opinioni possano generare tensioni e controversie, evidenziando le dinamiche di confronto politico e culturale in Francia.

A cadavere ancora caldo se la prendono con BB, «colpevole» di aver voltato le spalle ai valori repubblicani. Ma sono stati loro ad aver tradito, in questi anni, la vera Francia. Brigitte Bardot è stata, per anni, l'immagine della Francia. Valeva più della Renault e dello champagne. Quelle sue labbra corrucciate, quel suo musetto, erano un marchio. Migliaia di donne provarono a imitarla, ma invano. BB era una donna a parte. Naturalmente bella (rifiutò l'idea di qualsiasi tipo di ritocco, affermando di non temere né la vecchiaia né la morte) e naturalmente controcorrente. A destra in un mondo che andava a sinistra, non accettò mai il compromesso.

