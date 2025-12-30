L' Odissea per raggiungere la guardia medica | pazienti mandati da Moie a Cingoli

A causa delle carenze di personale, alcuni pazienti di Moie sono stati indirizzati verso la guardia medica di Cingoli. La situazione, segnalata a Maiolati Spontini, evidenzia le difficoltà nel garantire un servizio continuo e accessibile alla cittadinanza. La mancanza di medici disponibili rischia di compromettere l’erogazione delle cure di emergenza, sollevando preoccupazioni sulla continuità assistenziale nel territorio.

Maiolati Spontini (Ancona), 30 dicembre 2025 – Ancora carenze di guardia medica, si rischia l’interruzione di pubblico servizio. I pazienti di Moie e dintorni costretti ad arrivare fino a Cingoli. “Il distretto sanitario di Jesi – spiegano dal Comune di Monte Roberto - comunica che a causa di indisponibilità dei medici di guardia medica assegnati alla sede di Moie di Maiolati e di impossibilità di reperire un sostituto, per garantire l'assistenza ai cittadini ed evitare interruzione di pubblico servizio si dispone che il turno diurno (10.00-20.00) di mercoledì 31 dicembre della sede di Moie di Maiolati sia accorpato ai medici di continuità assistenziale della sede di Jesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L'Odissea per raggiungere la guardia medica: pazienti mandati da Moie a Cingoli Leggi anche: Moie, la guardia medica manca da oltre un anno. Marta Ruggeri (M5s): «Situazione intollerabile» Leggi anche: Guardia medica chiusa da mesi, Lala incontra l’Asp: “Entro gennaio attiva la casa di comunità” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Febbre alta oltre i 40°, l'odissea di mamma Deborah (con tutta la famiglia ammalata) per la visita dalla guardia medica - Secondo molti la nuova Casa di Comunità, che verrà inaugurata tra un paio di giorni, altro non proporrà se non una guardia medica H24. ilgazzettino.it

“La mia odissea per farmi visitare e persino per pagare il ticket“ - La mattina di Natale – protesta una signora – chiamo il 116117 e mi passano la guardia medica: gli dico che non sto bene e che avrei bisogno di essere visitata perché dal ... msn.com

Manca la guardia medica. L’odissea dei pazienti dirottati a Macerata - Un altro fine settimana, l’ennesimo, senza la guardia medica garantita dal servizio sanitario: qualcuno ha dovuto affrontare un’odissea per ottenere... ilrestodelcarlino.it

Universal Pictures ha presentato il primo teaser di "Odissea", la versione cinematografica del poema di Omero firmata da Christopher Nolan. Nolan torna a dirigere un film di grande respiro, puntando su Matt Damon, scelto per interpretare Ulisse durante il suo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.