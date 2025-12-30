Locale confiscato alla mafia in zona Sacca 35 proposte per rivalorizzarlo

Il Comune di Modena ha ricevuto 35 proposte per la riqualificazione del bene confiscato alla criminalità in via Anderlini 89/D, situato nella zona Sacca. L’avviso pubblico mira a valorizzare e recuperare questa proprietà, promuovendo iniziative che possano contribuire allo sviluppo e alla riabilitazione del quartiere. Le proposte saranno valutate per individuare la soluzione più adatta a restituire al territorio un bene di grande valore sociale.

Sono state trentacinque le proposte per l'utilizzo del bene confiscato alla criminalità di via Anderlini 89D, pervenute in risposta all'avviso pubblico promosso dal Comune di Modena. Le candidature sono giunte sia da associazioni strutturate sia da gruppi informali. Le idee progettuali spaziano.

