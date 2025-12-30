Lo United si è pentito e rivuole McTominay ma il Napoli ora chiede 70 milioni di euro

Lo United avrebbe manifestato interesse a riacquistare Scott McTominay, che si è affermato come figura chiave nel Napoli. Secondo fonti di CaughtOffside, il club inglese avrebbe ora riaperto le trattative, mentre il Napoli valuta una richiesta di circa 70 milioni di euro. La situazione evidenzia un possibile ritorno del centrocampista a Manchester, in un contesto di mercato caratterizzato da importanti valutazioni economiche e strategie sportive.

Secondo un’esclusiva di CaughtOffside, fonti vicine al mondo degli agenti rivelano che il Manchester United sogna di riportare a Old Trafford Scott McTominay, protagonista assoluto al Napoli. Lo United vuole indietro McTominay: i dettagli. Scrive CaughtOffside: “Fonti vicine al mondo degli agenti hanno riferito a CaughtOffside che il Manchester United sogna di riportare a casa il centrocampista scozzese. A Napoli, McTominay non solo si è affermato come uno dei pilastri della squadra, ma è stato anche incoronato Miglior Giocatore della Serie A, un traguardo straordinario che ha inevitabilmente riacceso l’interesse dei club di Premier League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lo United si è pentito e rivuole McTominay ma il Napoli ora chiede 70 milioni di euro Leggi anche: Per Mainoo lo United chiede 45-50 milioni, oltre al Napoli anche la Roma è interessata (Pedullà) Leggi anche: Per McTominay l’Everton vuole offrire al Napoli circa 70 milioni (Estadio Deportivo) Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. " " Rasmus Hojlund sembra tutt'altro pentito di aver scelto di lasciare Manchester per abbracciare Napoli #SSCNapoli #Hojlund #SpazioNapoli - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.