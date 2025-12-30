Lo trova nel box che prova a rubare la bici che costa 5mila euro | arrestato 29enne

Un 29enne è stato arrestato a Cormano, nel Milanese, durante la settimana di Natale, dopo aver tentato di rubare una bicicletta dal valore di 5.000 euro. L’uomo è stato scoperto nel tentativo di sottrarre il mezzo e, grazie all’intervento dei carabinieri, è stato fermato e portato in caserma. L’episodio evidenzia l’attenzione alla sicurezza e l’efficacia delle forze dell’ordine nel prevenire reati.

