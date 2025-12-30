Lo studio sulla vaccinazione contro l' epatite B tradisce la funzione stessa della scienza

Un nuovo studio clinico in Guinea-Bissau, finanziato con fondi pubblici statunitensi, si concentra sulla vaccinazione contro l’epatite B nei neonati nelle prime ore e giorni di vita. L’obiettivo è valutare l’efficacia e la sicurezza della somministrazione precoce del vaccino, contribuendo a migliorare le strategie di prevenzione della malattia. Questo tipo di ricerca rappresenta un passo importante per la salute pubblica e la lotta alle infezioni virali.

Uno studio clinico finanziato con fondi pubblici statunitensi sta per essere condotto in Guinea-Bissau e riguarda la vaccinazione contro l'epatite B in bambini nelle primissime ore e nei primissimi giorni di vita. Il progetto prevede l'arruolamento di migliaia di neonati che verranno assegnati a gruppi distinti in base al momento della somministrazione del vaccino: una parte riceverà la dose alla nascita, mentre un'altra parte la riceverà solo dopo alcune settimane, seguendo una pratica che da tempo è riconosciuta come meno efficace nel prevenire la trasmissione del virus dalla madre al figlio.

