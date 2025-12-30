Lo sport che aiuta le donne La scherma sfida il tumore
Lo sport può rappresentare un'importante risorsa nel percorso di guarigione delle donne affette da tumore. A breve sarà avviato un programma gratuito di riabilitazione post-operatoria, che prevede lezioni di scherma adattata, terapeutica e riabilitativa. Questo percorso mira a favorire il benessere fisico e psicologico, offrendo un supporto concreto nel processo di recupero e rinascita.
A breve sarà attivato un percorso riabilitativo post-operatorio gratuito, basato su lezioni di scherma adattata, terapeutica e riabilitativa. L’obiettivo è favorire il recupero della funzionalità muscolare, in particolare della parte superiore del corpo, e sostenere il benessere psicofisico delle donne operate di tumore al seno. A Perugia, le attività verranno svolte dalla Società Scherma Grifo nella struttura di Montegrillo. Tempi e modi del progetto sono stati illustrati alla sala Rossa del Comune da Luca Allegrucci, presidente del Circolo, Elena Zappelli, medico dello sport, Claudia Maggiurana, presidente dell’Associazione di volontariato sociale “Vivo a Colori“, presenti gli assessori Costanza Spera (sociale) e Pierluigi Vossi (sport). 🔗 Leggi su Lanazione.it
