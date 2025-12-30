Lo sport che aiuta le donne La scherma sfida il tumore

Lo sport può rappresentare un'importante risorsa nel percorso di guarigione delle donne affette da tumore. A breve sarà avviato un programma gratuito di riabilitazione post-operatoria, che prevede lezioni di scherma adattata, terapeutica e riabilitativa. Questo percorso mira a favorire il benessere fisico e psicologico, offrendo un supporto concreto nel processo di recupero e rinascita.

’Scherma in Rosa’. Sport per la rinascita dopo la malattia - E’ un ‘Nastro Rosa’ che, in questo progetto, unisce lo sport alla scienza, la speranza alla forza, la resilienza all’impegno, all’autostima, alla vita. lanazione.it

