Lo spazio oltre la tela | al Museo Accorsi-Ometto di Torino la rivoluzione dello Spazialismo

Fino al 15 febbraio, al Museo Accorsi-Ometto di Torino, è possibile esplorare l’esposizione dedicata allo Spazialismo, una delle correnti più innovative del Novecento italiano. La mostra offre un’occasione per conoscere le opere e le idee di artisti che hanno rivoluzionato il concetto di spazio e forma, contribuendo a un importante capitolo della storia dell’arte contemporanea.

C’è tempo fino al 15 febbraio per immergersi in una delle stagioni più audaci e radicali del Novecento italiano. Il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto ospita la mostra “Da Fontana a Crippa a Tancredi. La formidabile avventura del Movimento Spazialista”, un viaggio curato da Nicoletta Colombo. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

