Lo scrub corpo esfoliante e drenante è essenziale durante le prime settimane d'inverno. In questo periodo di festività, il nostro corpo necessita di cure delicate per eliminare le tossine e mantenere la pelle sana, luminosa e morbida. Un rituale di esfoliazione regolare aiuta a preparare la pelle alle basse temperature, favorendo il benessere e la protezione durante le settimane più fredde dell'anno.

Le feste sono in pieno svolgimento e tra brindisi e cene a cui partecipare, il nostro corpo ha più che mai bisogno di essere protetto e curato con attenzione, aiutandolo a liberarsi delle tossine accumulate e permettendo anche alla nostra pelle di mantenersi sana, luminosa e morbida. Come? Eseguendo a cadenza regolare uno scrub corpo mirato, e se si tratta di aiutare il corpo e drenare via gli accumuli di queste settimane, ecco che lo scrub corpo esfoliante e drenante di Geomar è l’alleato giusto da avere a portata di mano. Offerta Geomar Lo scrub corpo esfoliante e drenante è in sconto 14,90 EUR?20% 11,99 EUR Acquista su Amazon Lo scrub corpo esfoliante e drenante di Geomar. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lo scrub corpo che esfolia e drena è il vostro must per affrontare le prime settimane d’inverno

