Mentre molti si preparano a vedere Buen Camino di Zalone, segnaliamo l’uscita di La piccola Amélie, un film d’animazione francese che esplora un Giappone magico e affascinante. Dal 1° gennaio 2026, questa pellicola di Mailys Vallade e Liane Cho-Han arricchisce il panorama delle produzioni che celebrano l’incanto e la raffinatezza della cultura giapponese attraverso un’interpretazione unica e poetica.

Per rimpolpare il genere fertile “Giappone magico e affascinante”, che ha dilagato con ipnotica raffinatezza nel cinema e nella letteratura recente, dal primo gennaio 2026 esce in sala il film d’animazione La piccola Amélie dei registi francesi Mailys Vallade e Liane Cho-Han. Lo sappiamo, state correndo a vedere Buen Camino e, se è tutto pieno, forse, Avatar 3, ma sarebbe bello osservare un po’ di fila e di biglietti strappati per questo bildungsroman, con protagonista un’imbronciata bimba di tre anni, ambientato nel Giappone del 1968. Quelli che stanno correndo da Zalone dopo la rapidissima sinossi avranno già subito un infarto, ma La piccola Amélie è un racconto talmente semplice e diretto che non richiede alcuna sofisticata elaborazione intellettuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo sappiamo state correndo a vedere Buen Camino di Zalone, ma La piccola Amélie è un soffio di Giappone magico

La piccola Amélie: il film d'animazione è un gioiello.

