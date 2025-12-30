Liverpool-Leeds giovedì 01 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi e pronostici su Liverpool-Leeds, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle ore 18:30. La sfida rappresenta un momento importante per il Leeds, che punta a consolidarsi in Premier League e a riaccendere una storica rivalità con il Liverpool. In questa pagina troverai formazioni, quote e approfondimenti utili per le scommesse sportive e le previsioni sul match.

Al Leeds sperano che il ritorno in Premier League del club possa essere il primo passo verso il riaccendersi di una rivalità con il Liverpool che fu considerevole alcuni decenni fa, ma ovviamente il club del West Yorkshire deve prima consolidarsi nella massima serie e magari in un futuro non troppo lontano diventare un fattore . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

liverpool leeds gioved236 01 gennaio 2026 ore 18 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Liverpool-Leeds (giovedì 01 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Leeds-Liverpool (sabato 06 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Leeds-Liverpool (sabato 06 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I gol non mancheranno ad Elland Road

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.