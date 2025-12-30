Liverpool-Leeds giovedì 01 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi e informazioni su Liverpool-Leeds, partita valida per il campionato di Premier League in programma il 1° gennaio 2026 alle 18:30. Approfondimenti su formazioni, quote e pronostici, con uno sguardo alle ambizioni del Leeds di riscoprire un'antica rivalità con il Liverpool e consolidarsi nella massima serie. Un'analisi sobria e precisa per gli appassionati di scommesse e pronostici sportivi.

Al Leeds sperano che il ritorno in Premier League del club possa essere il primo passo verso il riaccendersi di una rivalità con il Liverpool che fu considerevole alcuni decenni fa, ma ovviamente il club del West Yorkshire deve prima consolidarsi nella massima serie e magari in un futuro non troppo lontano diventare un fattore . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Liverpool-Leeds (giovedì 01 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Liverpool-Leeds (giovedì 01 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Crystal Palace-Fulham (giovedì 01 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Liverpool-Leeds giovedì 01 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici; Brentford-Tottenham giovedì 01 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Crystal Palace-Fulham giovedì 01 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici. Arsenal vs Brighton Brentford vs Bournemouth Burnley vs Everton Liverpool vs Wolves West Ham vs Fulham Chelsea vs Aston Villa Parma vs Fiorentina Lecce vs Como Torino vs Cagliari Udinese vs Lazio Pisa vs Juventus Sunderland vs Leeds United Crystal x.com Demain J17 #PremierLeague 13:30 | Newcastle vs. Chelsea 16:00 | Wolves vs. Brentford 16:00 | Man City vs. West Ham 16:00 | Brighton vs. Sunderland 16:00 | Bournemouth vs. Burnley 18:30 | Tottenham vs. Liverpool 21:00 | Leeds vs. Crystal Palace 21:00 | facebook

