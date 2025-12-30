LIVE Novara-Milano Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | quarto di finale che promette scintille

Benvenuti alla diretta testuale del match tra Igor Gorgonzola Novara e Vero Volley Milano, valido come quarto di finale della Coppa Italia di volley femminile 2026. Seguite con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale e rimanete informati su tutte le fasi di questa importante partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Igor gorgonzola Novara e Vero Volley Milano, valido come quarto di finale di Coppa Italia. La partita, che si giocherà al PalaIgor di Novara grazie alla migliore posizione in classifica ottenuta dalla squadra piemontese, prenderà il via alle 20.00. Chi vincerà questo incontro giocherà le semifinali, che quest’anno si terrano nel weekend del 24-25 gennaio, contro la vincente fra Conegliano e Bergamo. Con ogni probabilità chi uscirà vincente dalla sfida di staserà si troverà di fronte le Pantere di coach Santarelli, squadra campionessa in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it

