LIVE Novara-Milano 3-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | Le padrone di casa eliminano Egonu e compagne!
Segui la diretta della partita Novara-Milano, valida per la Coppa Italia femminile 2026. Le padrone di casa hanno conquistato la vittoria con il punteggio di 3-1, eliminando le avversarie di Milano. Per aggiornamenti e risultati in tempo reale, clicca sul link e resta informato sugli eventi più recenti del volley femminile.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 21.49 Novara che, escluso il primo set, è stata superiore in tutto a Milano. La squadra di Bernardi ha giocato una bellissima pallavolo e si è potuta affidare a giocatrici dalla classe eccelsa come Tolok e Ishikawa. 25-18 BONIFACIOOOO! Primo tempo potente che chiude questo quarto di finale! 24-18 EGONUU! Che diagonale per l’opposta! Bellissimo punto dell’azzurra! 24-17 Mani fuori di Herbots! Match point per Novara 23-17 Sbaglia un appoggio facilissimo Lanier. 22-17 Diagonale di TOLOK! Che bo0tta della russa 21-17 Ancora EGONU! Non vuole mollare l’opposta di Milano che sta facendo quasi tutti i punti della propria squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Novara-Milano 0-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 16-12 tentano l’allungo le padrone di casa!
Leggi anche: LIVE Novara-Milano 1-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 13-8 padrone di casa dirompenti adesso!
LIVE Novara-Milano, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori equilibrata; Nona puntata | 4-3-2-1 in Diretta Streaming | IT; LIVE Vallefoglia-Milano 3-1, A1 volley femminile in DIRETTA: Omoruyi trascina le Tigri al successo; Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Igor Gorgonzola Novara in Diretta Streaming | IT.
LIVE Novara-Milano 2-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 10-6 la squadra di Bernardi sulle ali dell’entusiasmo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO- oasport.it
DIRETTA/ Milano Novara (risultato finale 2-3): vittoria al tie-break! (volley A1, oggi 15 novembre 2025) - Non potrà che essere scintillante la diretta Milano Novara, una partita che si gioca alle ore 20:30 di sabato 15 novembre e, nella decima giornata di volley Serie A1 2025- ilsussidiario.net
Novara espugna Milano in una partita storica: record di spettatori per il volley femminile italiano - Godendo però, di un evento a tutto tondo (nel pregara, esibizione di Sangiovanni in stile Superbowl), per la prima volta organizzato congiuntamente dalle due società, che si sono divise onere e onori, ... gazzetta.it
Lega Pallavolo Serie A Femminile. Blur · Song 2 (2012 Remaster). WARM UP NOVARA MILANO Chi passerà il turno per le Finali #CoppaItalia Frecciarossa Segui la diretta su VBTV #coppaitalia #pallavolo #frecciarossa - facebook.com facebook
NEW VIDEO! Guarda ora MEGARALLY FINECO: Milano vs Novara | 17^ giornata Serie A1 | LVF 25/26 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.