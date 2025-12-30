LIVE Novara-Milano 3-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | Le padrone di casa eliminano Egonu e compagne!

Segui la diretta della partita Novara-Milano, valida per la Coppa Italia femminile 2026. Le padrone di casa hanno conquistato la vittoria con il punteggio di 3-1, eliminando le avversarie di Milano. Per aggiornamenti e risultati in tempo reale, clicca sul link e resta informato sugli eventi più recenti del volley femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 21.49 Novara che, escluso il primo set, è stata superiore in tutto a Milano. La squadra di Bernardi ha giocato una bellissima pallavolo e si è potuta affidare a giocatrici dalla classe eccelsa come Tolok e Ishikawa. 25-18 BONIFACIOOOO! Primo tempo potente che chiude questo quarto di finale! 24-18 EGONUU! Che diagonale per l’opposta! Bellissimo punto dell’azzurra! 24-17 Mani fuori di Herbots! Match point per Novara 23-17 Sbaglia un appoggio facilissimo Lanier. 22-17 Diagonale di TOLOK! Che bo0tta della russa 21-17 Ancora EGONU! Non vuole mollare l’opposta di Milano che sta facendo quasi tutti i punti della propria squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

