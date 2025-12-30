LIVE Novara-Milano 2-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-19 padrone di casa con una marcia in più

Segui la cronaca della partita di volley femminile tra Novara e Milano, valida per la Coppa Italia 2026. In questa occasione, Novara ha conquistato la vittoria con il punteggio di 2-1, dopo aver vinto il primo set 25-19. Rimani aggiornato sulla diretta e le ultime notizie sul match e sulle altre partite di oggi.

25-19 ERRORE IN BATTUTA di Milano! Novara si porta a casa il terzo set! 24-19 Bellissimo diagonale di Egonu che sigla il diciottesimo punto personale. 24-18 MURO DI CAMBI! 6 set point per Novara! 23-18 Primo tempo vincente della centrale appena entrata Sartori. Milano prova a riavvicinarsi. 23-17 Sbaglia Bosio in battuta. 22-17 Ancora punto di Milano, ancora a causa di un errore di Tolok. 22-16 Stavolta sbaglia al servizio Tolok per la gioia di Milano. 22-15 Ishikawa trova il punto con il mani fuori, allungo che sembra ormai decisivo per Novara.

