LIVE Novara-Milano 2-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | 10-6 la squadra di Bernardi sulle ali dell’entusiasmo

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Novara e Milano, valida per la Coppa Italia 2026. La sfida si sta svolgendo con un punteggio di 2-1 a favore di Novara, con la squadra di Bernardi che si distingue per l’entusiasmo. Clicca sul link per aggiornamenti continui e tutte le ultime notizie sulla partita tra Conegliano e Bergamo, in programma questa sera alle 20.

16-11 BONIFACIOOO! Muro della centrale sul primo tempo di Danei! 15-11 Tolok con un pallonetto intelligentissimo. 14-11 Lanier mette palla a terra da posto 4. 14-10 ACE DI CAMBI! La palleggiatrice trova il nastro a la palla cade a terra. 13-10 Milano non riesce a difendere il primo tempo appoggiato di Bonifacio. 12-10 Egonu! Una schiacciata dell'azzurra su cui Tolok non può nulla 12-9 Sbaglia Kurtagic al servizio. 11-9 Egonu ancora con un diagonale efficacissimo! 11-8 Stavolta la giapponese non sbaglia! Che attacco in parallela! 10-8 Muro di Kurtagic! Non passa stavolta Ishikawa.

