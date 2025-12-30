LIVE Novara-Milano 1-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | partita in parità dopo due set tiratissimi

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Novara e Milano, terminata con un punteggio di 1-1 dopo due set combattuti. La Coppa Italia 2026 prosegue con incontri intensi e appassionanti. Per aggiornamenti costanti e risultati in diretta, clicca sul link indicato. Restate sintonizzati per tutte le novità sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 26-24 SBAGLIA EGONU! L’azzurra tenta la diagonale, ma la palla finsice fuori! Novara si porta così a casa il set! 25-24 Ishikawaa! Che bella diagonale della nipponica! 24-24 Egonu porta Milano ai vantaggi grazie ad una fortissima parallela! 24-23 Primo tempo di Bonifacio! Set point per Novara! 23-23 LANIEEER! Una parallela furbissima della statunitense che si accorge di un mal posizionamento della difesa avversaria! 23-22 Lambisce la linea l’attacco in parallela di Egonu! Brava e un po’ fortunata qui l’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Novara-Milano 1-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: partita in parità dopo due set tiratissimi Leggi anche: LIVE Novara-Milano 0-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 7-7 Equilibrio nel secondo set Leggi anche: LIVE Novara-Milano 0-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: Le lombarde portano a casa il primo set! La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Novara-Milano, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori equilibrata; Nona puntata | 4-3-2-1 in Diretta Streaming | IT; Igor Gorgonzola Novara - Bergamo in Diretta Streaming | IT; LIVE Vallefoglia-Milano 3-1, A1 volley femminile in DIRETTA: Omoruyi trascina le Tigri al successo. LIVE Novara-Milano 1-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: partita in parità dopo due set tiratissimi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO- oasport.it

