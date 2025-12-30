LIVE Novara-Milano 1-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | 13-8 padrone di casa dirompenti adesso!

Segui in tempo reale il risultato della partita Novara-Milano, terminata 1-1, valida per la Coppa Italia femminile 2026. La squadra di casa si è imposta con un punteggio di 13-8, offrendo un primo tempo intenso. Per aggiornamenti continui e dettagli sulla partita tra Conegliano e Bergamo, clicca sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 16-12 Si insacca fra muro e rete l'attacco di Tolok. Punto di Novara. 15-12 Diagonale di Egonu! Tolok non difende l'attacco dell'opposta. 15-11 Prosegue la serie di errori al servizio. Stavolta sbaglia Petrini. 14-11 Errore in battuta anche per Ishikawa. 14-10 Errore in battuta di Milano. Sfera che finisce in rete e cambio palla di Novara. 13-10 MURO DI PIETRINI! Stavolta non passa Tolok. 13-9 Torna a segnare Egonu con un suo classico diagonale stretto! 13-8 ACEEEE! Ancora Tolok! 12-8 BELLISSIMO DIAGNALE DI ISHIKAWA! La giapponese pone fine ad uno scambio lunghissimo.

DIRETTA/ Novara Alcione Milano (risultato finale 1-1): che vittoria! (9 febbraio 2025) - Il secondo tempo della diretta di Novara Alcione Milano è cominciato con un buon slancio per i padroni di casa, che hanno subito cercato di mettere sotto pressione la difesa avversaria. ilsussidiario.net

Diretta/ Alcione Milano Novara (risultato 2-1): Ganz non guida la rimonta (Serie C, 28 settembre 2024) - È terminata la diretta Alcione Milano Novara, risultato finale che premia 2- ilsussidiario.net

Lega Pallavolo Serie A Femminile. Blur · Song 2 (2012 Remaster). WARM UP NOVARA MILANO Chi passerà il turno per le Finali #CoppaItalia Frecciarossa Segui la diretta su VBTV #coppaitalia #pallavolo #frecciarossa - facebook.com facebook

NEW VIDEO! Guarda ora MEGARALLY FINECO: Milano vs Novara | 17^ giornata Serie A1 | LVF 25/26 x.com

