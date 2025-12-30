LIVE Novara-Milano 0-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | Le lombarde portano a casa il primo set!

Segui la diretta della partita di volley femminile tra Novara e Milano, valida per la Coppa Italia 2026. Le lombarde si sono aggiudicate il primo set. Per aggiornamenti in tempo reale sulla gara tra Conegliano e Bergamo, clicca sul link dedicato alle 20. Restate con noi per tutte le ultime notizie e risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 25-21 EGONUUU! L’opposta azzurra chiude il primo set a favore di Milan0! 24-21 Non si arrende Novara, Tolok mette giù un punto con una bella diagonale profonda. 24-20 Set point Milano! Piva fa insaccare il pallone fra muro e rete. 23-20 Cambi si affida ancora a Squarcini che mette giù l’ennesimo primo tempo! 23-19 Diagonale strettissimo di Egonu. Milano a -2 dal primo parziale. 22-19 Squarcini non sbaglia un primo tempo stasera. Novara accorcia. 22-18 Errore di Tolok, Milano vicina al primo set! 21-18 Altro MUROOOO! E’ già il terzo per Milano in questo primo set! 20-18 Attacco profondo di Eginu, Tolok non riesce a difendere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Novara-Milano 0-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: Le lombarde portano a casa il primo set! Leggi anche: LIVE Milano-Macerata 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cambiano marcia e si portano ad un passo dal primo set! 23-19 Leggi anche: LIVE San Giovanni in Marignano-Milano 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: le lombarde conquistano il primo set Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE Novara-Milano, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori equilibrata; Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Igor Gorgonzola Novara in Diretta Streaming | IT; Dove vedere in tv la Coppa Italia di volley femminile oggi: orari martedì 30 dicembre, programma, streaming; Good Morning Football in Diretta Streaming | IT. LIVE Novara-Milano 0-0, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 10-7 Prova ad allungare subito la squadra ospite! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO- oasport.it

DIRETTA/ Alcione Milano Novara (risultato finale 0-1): la decide Basso (oggi 16 novembre 2025) - Sky Sport con i suoi canali offrirà la diretta Alcione Milano Novara in tv su abbonamento, con la preziosa alternativa della diretta streaming video a disposizione. ilsussidiario.net

LIVE Milano-Chieri 3-0, A1 volley femminile in DIRETTA: la Numia Vero Volley domina e manda un segnale al campionato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CUNEO- oasport.it

NEW VIDEO! Guarda ora MEGARALLY FINECO: Milano vs Novara | 17^ giornata Serie A1 | LVF 25/26 x.com

Milano cade con Vallefoglia, Chieri batte Novara, volano Conegliano e Scandicci #volley #numiaverovolley - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.