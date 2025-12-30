LIVE Novara-Milano 0-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | 7-7 Equilibrio nel secondo set

Segui la diretta della partita di volley femminile tra Novara e Milano, valida per la Coppa Italia 2026. Attualmente il punteggio è di 0-1, con equilibrio nel secondo set a 7-7. Puoi aggiornare la partita in tempo reale cliccando sul link dedicato. Rimani informato sui risultati e gli sviluppi della sfida tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 13-11 Sbaglia anche Egonu laq battuta che fnisce a lato. 12-11 Errore in battuta di Cambi. 12-10 Primo tempo di Bonifacio per il doppio vantaggio. 11-10 Errore in battuta di Squarcini. 11-9 Pipe potente e profonda di Ishikawa! 10-9 CHE PUNTO DI BOSIO! Tolok tira a tutto braccio, Bosio difende e la palla cade nel campo avversario 10-8 Squarcini non riesce ad indirizzare in campo il muro, punto per Milano. 10-7 Egonu sbaglia la diagonale stretta. Allungo di Novara! 9-7 Primo doppio vantaggio del set! Tolok segna il punto con una bella diagonale! 8-7 Primo tempo di Squarcini, bella prestazione la sua per ora.

