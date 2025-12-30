LIVE Novara-Milano 0-0 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | 10-7 Prova ad allungare subito la squadra ospite!

Segui la diretta della partita di Coppa Italia di volley femminile tra Novara e Milano, attualmente sul punteggio di 0-0. La squadra ospite tenta di allungare, con il punteggio di 10-7. Restate aggiornati per tutte le novità e le azioni in tempo reale. Per ulteriori aggiornamenti sulle partite di oggi, clicca sul link e continua a seguire la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 12-10 Herbots approfitta di una ricezione sbagliata di Lanier sulla battuta di Ishikawa. 12-9 Accorcia Novara con il primo tempo di Squarcini. 12-8 Scappa Milano grazie al mani fuori di Lanier! 11-8 Finisce lunga la battuta di Novara. 10-8 Si sblocca Ishikawa con un mani fuori efficace! 10-7 Bellissima diagonale di Egonu. Palla strettissima impossibile da difendere. 9-7 Errore in battuta di Bonifacio. 8-7 Tolok sfrutta un muro scomposto e segna il -1. 8-6 Ancora Danesi che sfrutta una cattiva recezione di Novara.

