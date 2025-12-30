LIVE Conegliano-Bergamo Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | quarto di finale in gara secca

Benvenuti alla diretta del match tra Imoco Volley Conegliano e Volley Bergamo, valido per i quarti di finale della Coppa Italia di volley femminile 2026. Seguite con attenzione la cronaca in tempo reale di questa gara secca, che determinerà la squadra qualificata alla semifinale. Restate con noi per gli aggiornamenti principali e i momenti salienti della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Imoco Volley Conegliano e il Volley Bergamo, valido per i quarti di finale di Coppa Italia A1 Frecciarossa. Le Pantere di Daniele Santarelli sono ovviamente le favorite al passaggio del turno in semifinale, con la sfida che tuttavia non è semplice visto che in gara secca il risultato non è mai scontato fino all’ultimo. Conegliano viene da una cocente sconfitta contro la Vero Volley Milano di Paola Egonu, con le campionesse d’Italia che perdono un altro scontro diretto dopo la finale di Supercoppa italiana proprio contro le lombarde e la finale del Mondiale per club contro la Savino del Bene Scandicci. 🔗 Leggi su Oasport.it

