LIVE Conegliano-Bergamo 3-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere volano a Torino! 28 punti per una straripante Haak!

Segui la diretta della partita tra Conegliano e Bergamo nella Coppa Italia di volley femminile 2026. Le Pantere si sono imposte con un risultato di 3-1, grazie anche a una prestazione significativa di Haak, autrice di 28 punti. Per aggiornamenti in tempo reale sulla sfida e sulla partita tra Novara e Milano, clicca sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 21.55 Bergamo lotta ma è troppo fallosa! Riesce comunque ad uscire dal campo a testa alta grazie ai 16 punti di Mosser, i 10 di Bolzonetti, i 9 di Meli, i 7 di Kipp, i 6 di Manfredini, i 5 di Mlejnkova e di Eze, i 2 di Weske e l’unico punto messo a segno da Carraro. 25-23 FINISCE QUI!! CONEGLIA VOLA A TORINO! Ci pensa Gabi a chiudere il match e lo fa con una diagonale deviata in campo. 24-23 Se ne va anche il secondo set point dopo il colpo deviato da Mlejnkova. 24-22 Esce il muro dopo l’attacco di Kipp! 24-21 Pipe di Haak! Che partita della svedese! 23-21 Errore al servizio per Adigwe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Bergamo 3-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere volano a Torino! 28 punti per una straripante Haak! Leggi anche: LIVE Conegliano-Bergamo 1-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere vincono 25-21 il secondo set! Che partita di Haak! Leggi anche: LIVE Conegliano-Bergamo, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida non semplice per le Pantere Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. LIVE Conegliano-Bergamo, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: quarto di finale in gara secca; Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano in Diretta Streaming | IT; Volley, A1 femminile: Conegliano fa 16 su 16, Milano crolla in trasferta; Dove vedere in tv la Coppa Italia di volley femminile oggi: orari martedì 30 dicembre, programma, streaming. LIVE Conegliano-Bergamo 2-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere si avvicinano alla semifinale ma le ospiti restano lì! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA- oasport.it

TIME ZONE MATCHDAY! Ecco tutti gli orari in giro per il mondo per il match Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Volley Bergamo First serve: 20:00 ora italiana #ImocoVolley #Gameday #proseccodoc #AntonioCarraro - facebook.com facebook

GAMEDAY Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Volley Bergamo Quarti di Finale - Coppa Italia Frecciarossa Ore 20:00 Palaverde – Villorba Diretta su VBTV (a pagamento) @palaverde_cafe aperto dalle 18:30 #ImocoVolley #G x.com

