LIVE Conegliano-Bergamo 2-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere si avvicinano alla semifinale ma le ospiti restano lì! 21-19
Segui in tempo reale la sfida tra Conegliano e Bergamo, valida per la Coppa Italia di volley femminile 2026. La partita si mantiene equilibrata, con le Pantere in vantaggio 2-1 e vicine alla semifinale. Puoi aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato. Restano ancora molte emozioni da vivere in questa competizione, con entrambe le squadre determinate a ottenere il miglior risultato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 24-22 Esce il muro dopo l’attacco di Kipp! 24-21 Pipe di Haak! Che partita della svedese! 23-21 Errore al servizio per Adigwe. 23-20 La pipe di Gabi! Adesso per Bergamo è durissima! 22-20 Ancora Haak! Sempre Haak! Diagonale perfetta della svedese. 21-20 Mosser da speranza a Bergamo con il mani fuori! Bergamo chiama time-out! 21-19 Muro di Chirichella su Meli! 20-19 Ci pensa Haak con la parallela a ritrovare il vantaggio. 19-19 Altro errore di Daalderop! Bergamo pareggia! Time-out di Santarelli! 19-18 Errore di Daalderop che prova ad attaccare ma la palla le resta strozzata! 19-17 Parallela potente di Mosser, Bergamo ci crede. 🔗 Leggi su Oasport.it
