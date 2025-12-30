LIVE Conegliano-Bergamo 1-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | fuga delle campionesse in carica nel terzo set! 16-7

Segui la partita tra Conegliano e Bergamo, terminata 1-1, valida per la Coppa Italia di volley femminile 2026. Durante il terzo set, le campionesse in carica hanno preso il comando con un punteggio di 16-7. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della gara e sugli altri incontri del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 24-14 Muro di Haak! 23-14 Gabi sfrutta la deviazione del nastro per trovare il colpo vincente in parallela. 22-14 Esce il servizio di Bergamo. 21-14 Muro in campo di Carraro sul pallonetto spinto di Gabi. 21-13 Servizio in rete di Chirichella. 21-12 Attacco vincente di Gabi! 20-12 Il colpo di Haak è uscito. 21-11 Parallela perfetta di Haak! 20-11 Mamma mia Haak! Spezza il muro con un colpo potentissimo! 19-11 In rete il servizio di Mosser. 18-11 Manfredini mura Chirichella! 18-10 Pessimo servizio di Haak! 18-9 Diagonale di Daalderop.

