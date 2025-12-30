LIVE Conegliano-Bergamo 0-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | le ospiti sorprendono le campionesse e vincono 26-28 il primo set!

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Conegliano e Bergamo, valida per la Coppa Italia 2026. Le ospiti hanno conquistato il primo set con un punteggio di 26-28, sorprendendo le campionesse. Rimani aggiornato sugli sviluppi della gara e clicca sul link per seguire la diretta completa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 4-3 Ancora un errore dai nove metri, questa volta è di Mosser. 3-3 Sbaglia Fahr in battuta. 3-2 Manfredini cerca di attaccare una palla complicata e con piedi a terra ma prende solo il nastro. 2-2 Pipe vincente di Gabi! 1-2 Diagonale vincente di Kipp. 1-1 Sbaglia anche Meli dai nove metri. 0-1 Esce il servizio di Wolosz. INIZA IL SECONDO SET! 20.33 Mentre Conegliano è costretta a faticare il doppio per raggiungere la semifinale, Milano è avanti di un set su Novara, con Scandicci in vantaggio 2-1 su Vallefoglia che tuttavia non molla e il match tra Chieri e Busto Arsizio che è appena iniziato! 26-28 IL PRIMO SET VA A BERGAMO!! Che parziale abbiamo visto! Manfredini chiude un’azione pazzesca piene di attacchi e contrattacchi e lo fa con una parallela sporcata dal muro che però resta addirittura in campo! 26-27 FAST DI MANFREDINI! Altro set point di Bergamo! 26-26 Pipe semplicemente micidiale di Haak! Conegliano sfrutta il suo ultimo time-out quando deve annullare il secondo set point a Bergamo. 🔗 Leggi su Oasport.it

