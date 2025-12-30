LIVE Conegliano-Bergamo 0-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | le campionesse si avvicinano al pareggio! 20-17

Segui in tempo reale la partita Conegliano-Bergamo, valida per la Coppa Italia femminile 2026. Attualmente il punteggio è 0-1, con le campionesse che si avvicinano al pareggio, attualmente 20-17. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 24-20 Fast perfetta di Chirichella! 23-20 La svedese esagera dai nove metri e non trova il campo al servizio. 23-19 Terzo punto in fila di Haak! 22-19 Diagonale potente di Mosser! 22-18 Ancora Haak, con la parallela! 21-18 Errore di Gabi al servizio, Bergamo resta lì! 21-17 Primo punto del secondo set per Haak! Ottima diagonale della svedese. Time-out di Conegliano con Santarelli che non vuole cali di concentrazione! 20-17 Il muro di Conegliano devia in campo il colpo di Mosser! Punto confermato! Videochek chiesto da Conegliano che vuole vedere se c’è stata o no invasione da parte del libero di Bergamo! 20-16 Incredibile! Armini trova un guizzo pazzesco a fil di rete con i piedi a terra e mette a referto il suo punto personale. 🔗 Leggi su Oasport.it

