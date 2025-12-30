Lite per l’eredità di famiglia la sorella vince in tribunale grazie alla voltura catastale

Una disputa ereditaria tra fratelli si risolve con una decisione giudiziaria definitiva. La Corte d’appello civile di Perugia ha respinto il ricorso di un uomo contro la sorella, evidenziando l’importanza della voltura catastale come elemento chiave nelle questioni di proprietà. Questa pronuncia sottolinea come pratiche amministrative possano influenzare significativamente le controversie patrimoniali all’interno delle famiglie.

Una lite per l’eredità familiare trova il suo epilogo nella sentenza della Corte d’appello civile di Perugia, che ha definitivamente respinto il ricorso presentato da un uomo contro la sorella. La questione ruotava intorno all’accettazione, o meno, di due successioni: quella del padre, deceduto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

