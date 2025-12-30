L’Italia trema 30 scosse di terremoto in poche ore

Nelle ultime ore, una regione italiana ha registrato circa 30 scosse di terremoto di lieve entità. La sequenza sismica, ancora in corso, ha suscitato attenzione tra tecnici e residenti, che monitorano attentamente l’evolversi della situazione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità continuano a valutare eventuali sviluppi e a garantire la sicurezza della popolazione.

Una particolare zona del nostro paese resta sotto osservazione dopo una sequenza di piccoli eventi sismici che da giorni tiene alta l’attenzione dei tecnici e della popolazione. La sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia continua infatti a registrare un numero significativo di scosse, concentrate in un’area già nota per la sua attività tellurica di bassa intensità. Lo sciame ha avuto inizio nel pomeriggio del 26 dicembre, ma è nelle ultime 48 ore che la frequenza degli eventi è cresciuta in modo evidente. La giornata di ieri, 29 dicembre, ha segnato un’accelerazione netta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

