L’Italia stretta dagli eventi estremi tra piogge esondazioni e siccità Quasi raddoppiati i casi legati a temperature record

Il 2025 si conferma come uno degli anni più complessi per il clima in Italia, con un aumento significativo di eventi estremi come piogge intense, esondazioni e periodi di siccità. I casi legati a temperature record sono quasi raddoppiati rispetto agli anni precedenti, evidenziando l’urgenza di affrontare le sfide ambientali. Questi dati sottolineano la crescente vulnerabilità del territorio e la necessità di strategie di adattamento e prevenzione.

Il 2025 è stato il secondo anno più amaro sul fronte degli eventi meteo estremi negli ultimi 11 anni. Sono arrivati a quota 376, con +5,9% rispetto al 2024. Peggio era andata solo nel 2023, segnato da 383 eventi. È quanto emerge dal bilancio tracciato dall' Osservatorio Città Clima di Legambiente. Allagamenti da piogge intense (139), danni da vento (86) ed esondazioni fluviali (37) sono i principali fenomeni ad aver causato devastazione nell'anno che si sta concludendo. Preoccupano anche il forte aumento dei casi legati a temperature record (+94% rispetto allo scorso anno), quello delle frane da piogge intense (+42%) e i danni causati dal vento (28,3%).

