L' Italia ha ricevuto l' ottava rata del Pnrr pari a 12,8 miliardi di euro
L’Italia ha ricevuto dall’Unione Europea l’ottava rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro. Il pagamento è stato concesso dopo la valutazione positiva del raggiungimento di 32 obiettivi, suddivisi in 16 target e 16 milestone. Questa somma rappresenta un passo importante nel percorso di riforme e investimenti previsti dal piano nazionale, volto a sostenere lo sviluppo economico e sociale del paese.
L'Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento dell'ottava rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro, a seguito della valutazione positiva sul raggiungimento di 32 obiettivi, di cui 16 target e 16 milestone. Nella stessa giornata, ha trasmesso alla Commissione anche la richiesta di. 🔗 Leggi su Today.it
