L' Italia ha ricevuto l' ottava rata del Pnrr pari a 12,8 miliardi di euro

L’Italia ha ricevuto dall’Unione Europea l’ottava rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro. Il pagamento è stato concesso dopo la valutazione positiva del raggiungimento di 32 obiettivi, suddivisi in 16 target e 16 milestone. Questa somma rappresenta un passo importante nel percorso di riforme e investimenti previsti dal piano nazionale, volto a sostenere lo sviluppo economico e sociale del paese.

