L’Italia ha ricevuto dall’Unione Europea l’ottava tranche del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro. Questo pagamento segue la valutazione positiva del 1° dicembre, che ha confermato il raggiungimento di 32 obiettivi, tra target e milestone. Si tratta di un passaggio importante nel percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, volto a sostenere lo sviluppo e la crescita del paese.

«A seguito della valutazione positiva del primo dicembre sul raggiungimento di 32 obiettivi, di cui 16 target e 16 milestone», l’ Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento dell’ottava rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il governo ha inoltre trasmesso all’esecutivo comunitario anche la richiesta di pagamento della nona e penultima rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anch’essa pari a 12,8 miliardi. Oggi l’Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento dell’ottava rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro, a seguito della valutazione positiva del 1° dicembre scorso sul raggiungimento di 32 obiettivi, di cui 16 target e 16 milestone. 🔗 Leggi su Lettera43.it

