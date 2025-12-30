Lista civica ’j’accuse’ alla giunta | Ha perso 76 milioni dallo Stato
Una lista civica solleva una questione critica sulla gestione finanziaria della giunta comunale, evidenziando la perdita di circa 76 milioni di euro provenienti dallo Stato. Mentre il sindaco promuove aumenti fiscali per finanziare le grandi opere, viene messo in discussione il motivo per cui, nonostante le lamentele sui trasferimenti statali, si siano persi progetti di grande valore come il ‘R60’. Una riflessione sulla trasparenza e sulla pianificazione futura dell’amministrazione.
Dato che il sindaco sciorina nei suoi video che questi aumenti di imposte addizionali Irpef andranno a finanziare le ’grandi opere’, chiediamo a lui e al suo vice de Franco, assessore ai lavori pubblici, per quale motivo lamentano carenze nei trasferimenti dello Stato ai Comuni, se poi riescono a perdere progettualità importanti come il progetto comunale ‘R60’ per un valore complessivo stimato in circa 76 milioni di euro". Giovanni Tarquini e Carmine Migale, consiglieri comunali della Lista civica per Reggio, accusano l’amministrazione di aver perso, per inefficienza, una cifra rilevantissima. "Il progetto – dicono – doveva riqualificare zone degradate, inclusa quella della stazione storica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
