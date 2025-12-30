L' imprenditore atterra di nuovo sulle piste E l' Enac gli sospende la licenza di volo

L’Enac ha deciso di sospendere la licenza di volo di Bortolo Giorgio Oliva, un imprenditore attivo nel settore aeronautico. Questa decisione segna un nuovo episodio nel suo percorso professionale, evidenziando le conseguenze di recenti verifiche e controlli da parte dell’autorità competente. La sospensione rappresenta un momento di riflessione sulle normative e sulla conformità alle regolamentazioni vigenti nel settore dell’aviazione civile.

Stavolta l'Enac, ovvero l'Ente nazionale per l'aviazione civile non ci è andata per il sottile e ha deciso di sospendere la licenza di volo a Bortolo Giorgio Oliva. Lo scorso 28 dicembre, l'imprenditore bresciano di 66 anni è tornato sul comprensorio Maniva Ski a bordo del suo elicottero, così.

