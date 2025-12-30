L’impegno di Italia Nostra per la Maremma | Eolico vigiliamo su quindici parchi per 120 pale in totale

Italia Nostra, storica associazione dedicata alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, ha annunciato il monitoraggio di quindici parchi in Maremma, dove sono previste circa 120 pale eoliche. Questa attività si inserisce nel suo impegno costante per garantire uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Con attenzione e rigore, l’associazione continuerà a vigilare sulle trasformazioni del territorio, contribuendo a un equilibrio tra progresso e tutela del paesaggio.

Grosseto, 30 dicembre 2025 – La fine dell'anno è tempo di bilanci anche per 'Italia Nostra', storica associazione impegnata nella tutela del paesaggio e del patrimonio culturale. In Maremma il 2025 è stato un anno particolarmente intenso, segnato da numerose iniziative e prese di posizione su temi ambientali di grande attualità. A tracciare il quadro è la sezione Italia Nostra Maremma Toscana, guidata dal nuovo presidente Francesco Pratesi, che ha visto l'associazione attiva su più fronti, dal contrasto ai grandi impianti eolici alla riflessione sulla geotermia, fino alla promozione culturale del territorio.

