L’identità divisa della Romania

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'identità della Romania si distingue per un forte senso di appartenenza europea, unito a radici profonde nell’Oriente. Questo dualismo culturale si riflette anche nelle scelte politiche del paese, che si muove tra influenze occidentali e orientali. La complessità di questa identità divisa contribuisce a modellare la storia e la società romena, evidenziando un equilibrio tra tradizione e modernità.

Da sempre i romeni sono profondamente europei e allo stesso tempo legatissimi e aperti all’oriente. Un dualismo che ha conseguenze anche anche sulle loro scelte politiche. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

