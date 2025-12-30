Licei quadriennali domande di rinnovo entro il 3 gennaio

Le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che hanno attivato almeno una classe quadriennale devono presentare la domanda di rinnovo entro il 3 gennaio. Si tratta di un passaggio importante per garantire la continuità e la conformità del percorso formativo. È consigliabile verificare le scadenze e le procedure previste per evitare eventuali ritardi o problemi amministrativi.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.