Licei quadriennali domande di rinnovo entro il 3 gennaio
Le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che hanno attivato almeno una classe quadriennale devono presentare la domanda di rinnovo entro il 3 gennaio. Si tratta di un passaggio importante per garantire la continuità e la conformità del percorso formativo. È consigliabile verificare le scadenze e le procedure previste per evitare eventuali ritardi o problemi amministrativi.
Le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che hanno attivato almeno una classe quadriennale nell’a.s. 20252026 possono richiedere il rinnovo della sperimentazione. L’istanza va inviata entro le 23:59 del 3 gennaio 2026, secondo quanto stabilito dall’ Avviso ministeriale n. 96690 del 12 dicembre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
